Революция 1905-1907 основные мероприятия
Обществознание
Революция 1905-1907 основные мероприятия
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Основные события: Восходящая линия революции 1. 9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» - расстрел мирной демонстрации рабочих Санкт-Петербурга, шедших с петицией к Николаю II к зимнему дворцу, что вызвало недовольство населения по всей стране. 2. весна 1905 г. – забастовки на предприятиях во многих городах страны, пиком которых стали Первомайские забастовки. 3. май-июнь 1905 г. – Иваново-Воскресенская стачка, в ходе которой впервые был образован Совет рабочих депутатов, который на месяц сумел взять власть в городе в свои руки. 4. июнь 1905 г. – восстание матросов на броненосце «Потемкин». 5. октябрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка Пик революции 6. 17 октября 1905 г. – Издание царского Манифеста 17 октября, по которому в России провозглашались демократические и гражданские права и свободы, учреждалась Государственная дума и гарантировались выборы в нее. После этого либеральные (буржуазия) силы отходят от революции и идут на диалог с властями, а леворадикальные силы (пролетариат), не удовлетворенные Манифестом, пытались обеспечить дальнейшее развитие революции. 7. декабрь 1905 г. – Декабрьское вооруженное восстание в Москве, которое потерпело поражение. Нисходящая линия революции 8. весна 1906 г. – Принятие «Основных государственных законов», закреплявших изменения политической системы: Россия юридические становилась ограниченной «думской» монархией 9. 27 апреля – 9 июля 1906 г. – деятельность 1-ой Государственной думы, которая вместо 5 лет отработала только 72 дня и была распущена императором. 10. 20 февраля – 3 июня 1907 г. – деятельность 2-ой Государственной думы, которая вместо 5 лет отработала только 103 дня и была распущена императором, а также издание нового Избирательного закона.
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