сравните на сколько сумма 1+3+5+.....+99 меньше от суммы 2+4+6+.....+100?

Математика
сравните на сколько сумма 1+3+5+.....+99 меньше от суммы 2+4+6+.....+100?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+3+5+.....+99=(1+99)+(3+97)+...(49+51)=у нас 25 скобок (в каждой сумма слагаемых равна 100)=100*25=2500 (1 - в 1 скобке, 3 в (3+1)/2=2 второй скобке, 49 в (49+1)/2= 25 скобке)   2+4+6+.....+100=(2+100)+(4+98)+...+(50+52)=у нас 25 скобок (в каждой сумма слагаемых равна 102)=25*102=2550   2550-2500=50 ответ: на 50   второй способ, используя формулу суммы первых n натуральных чисел 1+2+3+4+5+...+n=n(n+1)/2, и ее походных 1+2+3+4+5+...+2n=2*n *(2*n+1)/2=n(2n+1) формулу суммы первых n четных натуральных чисел 2+4+6+...+2n=2*(1+2+3+...+n)=2*n(n+1)/2=n*(n+1) формулу суммы первых n четных натуральных чисел 1+3+5+...+(2n-1)=(1+2+3+4+5+...+2n)-(2+4+6+...+2n)=n *(2*n+1)-n*(n+1)= =n(2n+1)-n(n+1)=n(2n+1-n-1)=n^2   откуда 1+3+5+.....+99=50^2=2500 (99=2*50-1) 2+4+6+.....+100=2+4+6+.....+2*50=50*(50+1)=50*51=2550   2550-2500=50 ответ: на 50  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Революция 1905-1907 основные мероприятия
Ответить
Математика
до остановки автобуса папа идёт 10мин,а на автобусе едет на работу на 20мин больше,чем идет до остановки,сколько всего времени он тратит на дорогу.
Ответить
Математика
При посадке овощей после одного дня работы остались незасаженными три четвертых га поля. Какая площадь осталась бы не засаженной, если бы в тот ден...
Ответить
Математика
У Кости n открыток,у Игоря- на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи - на 15 открыток больше, чем у Кости. У Наташи столько же открыток, сколько...
Ответить
Русский язык
Спиши распределяя данные слова по группам:1)с уменьшительно ласкатеьным2)со значением лица женского пола.3)со значением конкретного предмета(без зн...
Ответить