слесарь может выполнить задания за 6 часов , а его ученик это же задание -за 8 часов . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?

Математика

слесарь может выполнить задания за 6 часов , а его ученик это же задание -за 8 часов . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?

Автор: Гость