слесарь может выполнить задания за 6 часов , а его ученик это же задание -за 8 часов . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?
Математика
слесарь может выполнить задания за 6 часов , а его ученик это же задание -за 8 часов . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за один час слесарь выполнит 1/6 задания, а ученик 1/8 задания 1/6+1/8=4/24+3/24=7/24 задания выполнят вместе
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