имеется файл с текстом из 20000 символов.при наборе текста использовался компьютерный алфавит.текст необходимо скопировать на дискету ,на которой имеется свободная область памяти 20 кбайт . поместится ли текст на дискету?
Экономика
имеется файл с текстом из 20000 символов.при наборе текста использовался компьютерный алфавит.текст необходимо скопировать на дискету ,на которой имеется свободная область памяти 20 кбайт . поместится ли текст на дискету?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При использовании компьютерного алфавита 1 символ = 1 байт, значит 20000 символов = 20000 байт 20000 : 1024 = 19,5 Кбайт 19,5 Кбайт < 20 Кбайт, значит текст на дискету поместиться.
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