имеется файл с текстом из 20000 символов.при наборе текста использовался компьютерный алфавит.текст необходимо скопировать на дискету ,на которой имеется свободная область памяти 20 кбайт . поместится ли текст на дискету?

Экономика

имеется файл с текстом из 20000 символов.при наборе текста использовался компьютерный алфавит.текст необходимо скопировать на дискету ,на которой имеется свободная область памяти 20 кбайт . поместится ли текст на дискету?

Автор: Гость