СРОЧНО! Одна бригада может заасфальтировать 1200 м дорога за 6дней, а вторая-за 12дней. За сколько времени они заасфальтируют этот участок дороги, работая вместе с той же производительностью?

Математика

СРОЧНО! Одна бригада может заасфальтировать 1200 м дорога за 6дней, а вторая-за 12дней. За сколько времени они заасфальтируют этот участок дороги, работая вместе с той же производительностью?

Автор: Гость