СРОЧНО! Одна бригада может заасфальтировать 1200 м дорога за 6дней, а вторая-за 12дней. За сколько времени они заасфальтируют этот участок дороги, работая вместе с той же производительностью?
Математика
СРОЧНО! Одна бригада может заасфальтировать 1200 м дорога за 6дней, а вторая-за 12дней. За сколько времени они заасфальтируют этот участок дороги, работая вместе с той же производительностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая бригада за день асфальтирует 1200 / 6 = 200 метров дороги, а вторая - 1200 / 12 = 100 метров. Вместе они за день асфальтируют 200 + 100 = 300 метров, поэтому для того, чтоб заасфальтировать 1200 метров дороги, им понадобится 1200 / 300 = 4 дня.
Гость:
1200/6+1200/12=300м в день две бригады вместе 1200/300=4дня потратят две бригады
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