СРОЧНО! Библиотеке нужно переплести 2400 книг. Первая мастерская может выполнить эту работу за 3дня, а вторая - за 6дней. За сколько дней переплетут эти книги обе мастерские, работая вместе с той же производительностью?
Математика
СРОЧНО! Библиотеке нужно переплести 2400 книг. Первая мастерская может выполнить эту работу за 3дня, а вторая - за 6дней. За сколько дней переплетут эти книги обе мастерские, работая вместе с той же производительностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2400/3+2400/6=1200книг в день мастерские вместе 2400/1200=2дня потребуется двум мастерским
Гость:
1)сколько книг переплетает первая мастерская за 1 день? 2400:3= 800 2)сколько книг переплетает вторая мастерская за 1 день? 2400:6=400 книг 3) сколько переплетают за 1 день работая вместе? 800+400=1200 4)сколько понадобится дней? 2400:1200= 2 дня
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