СРОЧНО! Библиотеке нужно переплести 2400 книг. Первая мастерская может выполнить эту работу за 3дня, а вторая - за 6дней. За сколько дней переплетут эти книги обе мастерские, работая вместе с той же производительностью?

Математика

СРОЧНО! Библиотеке нужно переплести 2400 книг. Первая мастерская может выполнить эту работу за 3дня, а вторая - за 6дней. За сколько дней переплетут эти книги обе мастерские, работая вместе с той же производительностью?

Автор: Гость