турист мав пройти 27км.рано вранці він ішов 2год.зі швидкісьтю 5км/год., потім наступні 2год.-зі швидкістю 4км/год.,а решту шляху він пройшов за 3год. Яка була його швидкісьть на останньому відрізку шляху?

Математика

турист мав пройти 27км.рано вранці він ішов 2год.зі швидкісьтю 5км/год., потім наступні 2год.-зі швидкістю 4км/год.,а решту шляху він пройшов за 3год. Яка була його швидкісьть на останньому відрізку шляху?

Автор: Гость