турист мав пройти 27км.рано вранці він ішов 2год.зі швидкісьтю 5км/год., потім наступні 2год.-зі швидкістю 4км/год.,а решту шляху він пройшов за 3год. Яка була його швидкісьть на останньому відрізку шляху?
Математика
турист мав пройти 27км.рано вранці він ішов 2год.зі швидкісьтю 5км/год., потім наступні 2год.-зі швидкістю 4км/год.,а решту шляху він пройшов за 3год. Яка була його швидкісьть на останньому відрізку шляху?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) скільки пройшов за перші 2 години? 2*5=10 км 2) скільки пройшов за другі 2 години? 2*4=8 км 3)скільки залишилось пройти? 27-10-8=9 км 4)яка швидкість на останноьму шляху? 9:3=3 км/час
Гость:
2*5=10км 2*4=8км 10+8=18км 27-18=9км осталось 9/3=3км/ч скорость на последнем отрезке
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