1) Найти: 6% от 300 кг. 2) Сколько % состовляет 5 от 125 3) Найти число 15% которого состовляет 450 рублей.

Алгебра

1) Найти: 6% от 300 кг. 2) Сколько % состовляет 5 от 125 3) Найти число 15% которого состовляет 450 рублей.

Автор: Гость