1) Найти: 6% от 300 кг. 2) Сколько % состовляет 5 от 125 3) Найти число 15% которого состовляет 450 рублей.

Алгебра
1) Найти: 6% от 300 кг. 2) Сколько % состовляет 5 от 125 3) Найти число 15% которого состовляет 450 рублей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6%-х 100%-300 х=(6*300)/100=18  2)125-100% 5-х% х=(100*5)/125=4 3)450-100% х-15% х=(450*15)/100=54   
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