Определите ускорение свободного падения на Луне, если масса Луны 7,3*10^22 кг. Радиус Луны принять равным 1700 км
Физика
Определите ускорение свободного падения на Луне, если масса Луны 7,3*10^22 кг. Радиус Луны принять равным 1700 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
g=(G*M)/R^2 где g - ускорение свободного падения на Луне, G- гравитационная постоянная, и R- радиус планеты (6,6742*10^−11)*(7,3*10^22)/(1700*1000)^2=1,69 м/с²
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