если школьник купит 11 тетрадей то у него останется 5 рублей. а на 15 тетрадей у него не хватает 7 руб. сколько денег у школьника?
Математика
если школьник купит 11 тетрадей то у него останется 5 рублей. а на 15 тетрадей у него не хватает 7 руб. сколько денег у школьника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, 1 тетр. стоит х р. 11х+5=15х-7 4х=12 х=3 на 11 тетр. ему надо 11*3=33 руб. и у него останется еще 5руб. т.е. всего у него 33+5=38руб. соответственно, на 15 тетр. ему надо 15*3=45руб, но ему не хватает 7руб. т.е. всего у него опять таки 38руб. (45-7=38)
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