В коробке сидят жуки и пауки. Всего у них 8 голов и 54 ноги. сколько в коробке жуков и пауков. (ты помнишь что у жука 6 ног, а у паука 8 ног).

Математика

В коробке сидят жуки и пауки. Всего у них 8 голов и 54 ноги. сколько в коробке жуков и пауков. (ты помнишь что у жука 6 ног, а у паука 8 ног).

Автор: Гость