В коробке сидят жуки и пауки. Всего у них 8 голов и 54 ноги. сколько в коробке жуков и пауков. (ты помнишь что у жука 6 ног, а у паука 8 ног).
Математика
В коробке сидят жуки и пауки. Всего у них 8 голов и 54 ноги. сколько в коробке жуков и пауков. (ты помнишь что у жука 6 ног, а у паука 8 ног).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в коробке сидит пять жуков, и три паука)
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