какая особенность строения молекулы воды определяет её свойство универсального растворителя?
Биология
какая особенность строения молекулы воды определяет её свойство универсального растворителя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекула воды — это диполь, Т.е. на ОДНОЙ стороне молекулы сосредоточен положительный заряд, а на другом конце — отрицательный. Именно эта особенность строения молекулы воды определяет ее свойство универсального растворителя..
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