Один из углов параллелограмма в 3 раза меньше другого. Чему равны углы параллелограмма?
Геометрия
Один из углов параллелограмма в 3 раза меньше другого. Чему равны углы параллелограмма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - меньший угол 3х - больший угол х+3х=180 4х=180 х=45 (град) - меньший угол 45*3=135 (град) - больший угол
Гость:
Сумма смежных углов параллелограмма равна 180 градусов. Если меньший угол принять за Х, то больший равен 3 * Х. Получаем уравнение Х + 3 * Х = 4 * Х = 180, откуда Х = 180 / 4 = 45 градусов. Итак, у параллелограмма 2 угла по 45 градусов и 2 угла по 135 градусов.
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