Один трактор может вспахать поле за 14 ч,а другой за -8 ч.Какой трактор больше вспашет : первый- за 7 ч или второй за 5 ч?
Математика
Один трактор может вспахать поле за 14 ч,а другой за -8 ч.Какой трактор больше вспашет : первый- за 7 ч или второй за 5 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый трактор за 7 часов вспашет 7 / 14 = 0,5 поля, а второй за 5 часов 5 / 8 = 0,625 поля, то есть больше, чем первый.
Гость:
первый трактор за 7ч вспашет половину поля, а второй половину поля вспашет за 4ч, а так как он работал 5ч, то значит и вспахал больше
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