Один трактор может вспахать поле за 14 ч,а другой за -8 ч.Какой трактор больше вспашет : первый- за 7 ч или второй за 5 ч?

Первый трактор за 7 часов вспашет 7 / 14 = 0,5 поля, а второй за 5 часов 5 / 8 = 0,625 поля, то есть больше, чем первый.

Гость: Гость:

первый трактор за 7ч вспашет половину поля, а второй половину поля вспашет за 4ч, а так как он работал 5ч, то значит и вспахал больше