Что называют электронным газом?

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ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАЗ - теоретическая модель, описывающая поведение электронов проводимости электронных проводниках. В модели электронного газа пренебрегают кулоновским взаимодействием между электронами. Оправданием пренебрежения кулоновским взаимодействием служит, во-первых, существование ионов кристаллической решётки, электростатический заряд которых в среднем компенсирует заряд электронов, а, во-вторых, экранирование зарядов, существенно уменьшающее радиус действия кулоновских сил.