Найдите периметр ромба ABCD ,если угол B=120 градусов, а диагональ BD=15 СМ

Геометрия
Найдите периметр ромба ABCD ,если угол B=120 градусов, а диагональ BD=15 СМ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если угол В равен 120 градусов, то треугольник АВD - равносторонний (равнобедренный с углом 60 градусов), поэтому AB = BD = 15 см. а периметр Р = 4 * АВ = 4 * 15 = 60 см.
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