Решить уравнение (Х2-3Х+2) (Х2-7Х+12)=4

Гость: Гость:

(Х² - 3 * Х + 2) * (Х² - 7 * Х + 12) = 4 (Х - 1) * (Х - 2) * (Х - 3) * (Х - 4) = 0 (Х² - 5 * Х + 4) * (Х² - 5 * Х + 6) = 4 Сделаем замену. Пусть Х² - 5 * Х = Т. Тогда уравнение принимает вид (Т + 4) * (Т + 6) = 4 Т² + 10 * Т + 20 = 0 Т₁₂ = -5 ± √ 5 Получаем два квадратных уравнения 1) Х² - 5 * Х = -5 - √ 5 Х² - 5 * Х + (5 + √ 5) = 0 D = (-5)² - 4 * (5 + √ 5) = 5 - 4 * √ 5 < 0 Действительных корней нет. 2) Х² - 5 * Х = -5 + √ 5 Х² - 5 * Х + (5 - √ 5) = 0 D = (-5)² - 4 * (5 - √ 5) = 5 + 4 * √ 5 Х₁₂ = (5 ± √(5 + 4 * √ 5))/2