лыжная прогулка началась в 13 часов а закончилась в 15 часов 30 минут сколько часов продолжалась прогулка

Математика
лыжная прогулка началась в 13 часов а закончилась в 15 часов 30 минут сколько часов продолжалась прогулка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прогулка продолжалась 3 часа 30 минут
Гость:
15ч30мин-13ч00мин=2ч30мин
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