лыжная прогулка началась в 13 часов а закончилась в 15 часов 30 минут сколько часов продолжалась прогулка

Математика

лыжная прогулка началась в 13 часов а закончилась в 15 часов 30 минут сколько часов продолжалась прогулка

Автор: Гость