87-(41+у)=22 РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ
Математика
87-(41+у)=22 РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41+У=87-22 41+У=65 У=65-41 У=24
Гость:
87-(41+у)=22 87-41-у=22 46-у=22 у=46-22 у=24 87-(41+24)=22
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