Решить уравнение: 42172-5*x=7152

Математика
Решить уравнение: 42172-5*x=7152
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42172-5*х=7152 5х=42172-7152 5х=35020 х=35020:5 х=7004 42172-5*7004=7152
Гость:
42172-5x=7152 5х=42172-7152 х=35020/5 х=7004
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