Трое фермеров приготовили 88 л сметаны. Третий фермер приготовил в 4 раза больше чем первый, и на 20 л сметаны больше чем второй. Сколько л сметаны приготовил каждый.

Математика

Трое фермеров приготовили 88 л сметаны. Третий фермер приготовил в 4 раза больше чем первый, и на 20 л сметаны больше чем второй. Сколько л сметаны приготовил каждый.

Автор: Гость