Трое фермеров приготовили 88 л сметаны. Третий фермер приготовил в 4 раза больше чем первый, и на 20 л сметаны больше чем второй. Сколько л сметаны приготовил каждый.
Математика
Трое фермеров приготовили 88 л сметаны. Третий фермер приготовил в 4 раза больше чем первый, и на 20 л сметаны больше чем второй. Сколько л сметаны приготовил каждый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I - х л II - 4х-20 л III - 4х л х+4х-20+4х=88 9х-20=88 9х=88+20 9х=108 х=108:9 х=12 (л) -приготовил I фермер 12*4=48 (л) - приготовил III фермер 48-20=28 (л) - приготовил II фермер
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