Брюки дороже рубашки на 20%, а пиджак дороже рубашки на 44%. На сколько процентов пиджак дороже брюк?

Алгебра
Брюки дороже рубашки на 20%, а пиджак дороже рубашки на 44%. На сколько процентов пиджак дороже брюк?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если принять стоимость рубашки за Х, то цена брюк будет  (1 + 20/100) * X = 1,2 * X, а цена пиджака  (1 + 44/100) * X = 1,44 * X. Тогда отношение цены пиджака к цене брюк  1,44 * X / (1,2 * X) = 1,2 , то есть пиджак дороже брюк на  (1,2 - 1) * 100% = 20%.
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