Брюки дороже рубашки на 20%, а пиджак дороже рубашки на 44%. На сколько процентов пиджак дороже брюк?

Гость: Гость:

Если принять стоимость рубашки за Х, то цена брюк будет (1 + 20/100) * X = 1,2 * X, а цена пиджака (1 + 44/100) * X = 1,44 * X. Тогда отношение цены пиджака к цене брюк 1,44 * X / (1,2 * X) = 1,2 , то есть пиджак дороже брюк на (1,2 - 1) * 100% = 20%.