образуйте однокоренные слова с приставками бес без ис из платный, болезненный, шумный, жизненный, цельный, радостный, сильный, действовать, пустить, резать, толоч, жить, сохнуть.

Русский язык

образуйте однокоренные слова с приставками бес без ис из платный, болезненный, шумный, жизненный, цельный, радостный, сильный, действовать, пустить, резать, толоч, жить, сохнуть.

Автор: Гость