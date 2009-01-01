в равнобедренной трапеции abcd a=d=45градусов,bc=4см,а высота трапеции равна 3см.найдите среднюю линию трапеции

Геометрия
в равнобедренной трапеции abcd a=d=45градусов,bc=4см,а высота трапеции равна 3см.найдите среднюю линию трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведём ВК|AD и СМ|AD. Треугольник АВК = треугольнику СDМ - прямоугольные, равнобедренные (угол АВК = углу DСМ = 90-45 = 45 град), => AK=BK=CM=DM =3 (см) АД=АК+КМ+DМ=10 (см) (КМ=ВС=4см) (ВС+АD):2=(4+10):2=7 (см) - средняя линия
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