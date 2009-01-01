(2010:67-3х):3+2х=2009 pomogite pojaluista

Математика
(2010:67-3х):3+2х=2009 pomogite pojaluista
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2010: 67 -3x):3+2x=2009 -(3x-30)/3 +2x-2009=0 (2x-2009)*3/3 - (3x-30)/3=0 (2x-2009)*3-(3x-30)=0 (6x-3x)+(6x-6009)=0 6x-3x-6027+30=0 3x=5997 x=1999 
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