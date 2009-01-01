Спишите, расставляя необходимые знаки препинания. В каждом предложении подчеркните сказуемое. Какой частью речи оно выражено? 1. Наступила ночь и я долго шёл под тёмными гудящими в тумане сводами горного бора склонив голову....

Русский язык
Спишите, расставляя необходимые знаки препинания. В каждом предложении подчеркните сказуемое. Какой частью речи оно выражено? 1. Наступила ночь и я долго шёл под тёмными гудящими в тумане сводами горного бора склонив голову. Впереди что-то смутно чернеет среди бегущего тумана. 3. за снежными полями на западе тускло просвечивая сквозь тучи желтела заря. 4. Вечер молчалив и спокоен. 5. А потом они вышли бы из дома и пошли рядом полевой дорогою, прямо туда где далеко-далеко брезжит свет запада... 6. Ночное небо низко и черно...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. НАСТУПИЛА (глагол) ночь, и я долго ШЕЛ (глагол) под тёмными гудящими в тумане сводами горного бора, склонив голову. Впереди что-то смутно ЧЕРНЕЕТ (глагол) среди бегущего тумана. 3. За снежными полями на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, ЖЕЛТЕЛА (глагол) заря. 4. Вечер МОЛЧАЛИВ (краткое прил.) и СПОКОЕН (краткое прил.)  . 5. А потом они ВЫШЛИ БЫ (глагол в условном наклонении) из дома и ПОШЛИ (глагол) рядом полевой дорогою, прямо туда, где далеко-далеко БРЕЗЖИТ (глагол) свет запада... 6. Ночное небо НИЗКО (краткое прил.) и ЧЕРНО (краткое прил.)  ...
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