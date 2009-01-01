Спишите, расставляя необходимые знаки препинания. В каждом предложении подчеркните сказуемое. Какой частью речи оно выражено? 1. Наступила ночь и я долго шёл под тёмными гудящими в тумане сводами горного бора склонив голову....

Русский язык

Спишите, расставляя необходимые знаки препинания. В каждом предложении подчеркните сказуемое. Какой частью речи оно выражено? 1. Наступила ночь и я долго шёл под тёмными гудящими в тумане сводами горного бора склонив голову. Впереди что-то смутно чернеет среди бегущего тумана. 3. за снежными полями на западе тускло просвечивая сквозь тучи желтела заря. 4. Вечер молчалив и спокоен. 5. А потом они вышли бы из дома и пошли рядом полевой дорогою, прямо туда где далеко-далеко брезжит свет запада... 6. Ночное небо низко и черно...

Автор: Гость