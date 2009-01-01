В лесной школе белочка и заяц начертили по одной фигуре каждый.Эти фигуры были разными Заяц не стал чертить многоугольник . Белка не стала чертить круг и многоугольник .Кто какую фигуру начертил.

Математика

В лесной школе белочка и заяц начертили по одной фигуре каждый.Эти фигуры были разными Заяц не стал чертить многоугольник . Белка не стала чертить круг и многоугольник .Кто какую фигуру начертил.

Автор: Гость