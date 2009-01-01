100а 30кв.м перевести в кв.м

Математика
100а 30кв.м перевести в кв.м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1а=100м² 100а 30м²=10030м²
Гость:
10030м в квадрате так как 1а=100м в квадрате
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