книга дороже тетради в 3 раза , а тетрадь дешевле книги на 12 рублей . Сколько стоит книга?

Алгебра

книга дороже тетради в 3 раза , а тетрадь дешевле книги на 12 рублей . Сколько стоит книга?

Автор: Гость