книга дороже тетради в 3 раза , а тетрадь дешевле книги на 12 рублей . Сколько стоит книга?
Алгебра
книга дороже тетради в 3 раза , а тетрадь дешевле книги на 12 рублей . Сколько стоит книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х - книга х-12 3х=х+12 3х-х=12 2х=12 х=6тетрадь 6*3=18книга
Гость:
допустим, тетрадь стоит х руб, тогда х+12=3х 3х-х=12 2х=12 х=12/2 х=6 руб тетрадь 6*3=18 руб книга
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