Рассчитайте массу и количество веществ оксида углерода(IV),образовавшегося при разложении 10 г крбоната кальция CaCO3.

Химия

Рассчитайте массу и количество веществ оксида углерода(IV),образовавшегося при разложении 10 г крбоната кальция CaCO3.

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