Рассчитайте массу и количество веществ оксида углерода(IV),образовавшегося при разложении 10 г крбоната кальция CaCO3.

Химия
Рассчитайте массу и количество веществ оксида углерода(IV),образовавшегося при разложении 10 г крбоната кальция CaCO3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3=CaO+CO2 Кол-во карбоната кальция равно: 10/100=0,1моль. Тогда и кол-во углекислого газа( CO2)=0,1моль. Масса углекислого газа=0,1*44=4,4грамма. Ответ:n(CO2)=0,1моль, m(CO2)=4,4грамма.  
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