Фенилкетонурия наследуется как рецесивный признак. Каими будут дети в такой семье если гетерозиготны по этому признаку?
Биология
Фенилкетонурия наследуется как рецесивный признак. Каими будут дети в такой семье если гетерозиготны по этому признаку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип наследования фенилкетонурии аутосомно-рецессивный, да, и это значит, что признак не обязательно проявится в каждом поколении, не обязательно больные дети от больных родителей. Родители могут быть гетерозиготны по признаку, а тогда шанс рождения больных детей 25%. Больные дети могут появиться, таким образом, от здоровых родителей. НО, пожалуй, от больных родителей - только больные дети.
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