отметьте в координатной плоскости точки А (-2,-3) и В (4,5).найдите координаты середины отрезка АВ

Алгебра
отметьте в координатной плоскости точки А (-2,-3) и В (4,5).найдите координаты середины отрезка АВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты середины отрезка равны полусуммам координат его концов, то есть С = ((-2 + 4)/2; (-3 + 5)/2) = (1; 1)
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