В коробке умещается 10 красных и 6 синих бусинок. Какие бусинки крупнее? Сделать рисунок
Математика
В коробке умещается 10 красных и 6 синих бусинок. Какие бусинки крупнее? Сделать рисунок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз синих бусинок помещается меньше, значит они крупнее
Гость:
так как красных бусин помещается больше, а синих меньше, то значит синие бусины крупнее
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