один из углов прямоугольной трапеции равен120*,большая боковая сторона=20 см,а средняя линия =7см.Найдите основания трапеции
Геометрия
один из углов прямоугольной трапеции равен120*,большая боковая сторона=20 см,а средняя линия =7см.Найдите основания трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз один из углов прямоугольной трапеции равен 120*, а большая боковая сторона - 20 см, то разность оснований трапеции равна 20 * cos 60* = 10 см. Средняя линия трапеции - 7 см, поэтому сумма оснований = 7 * 2 = 14 см. Итак, большее основание трапеции (14 + 10) / 2 = 12 см, а меньшее - (14 - 10)/2 = 2 см.
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