как различать природные комплексы)

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Каждый природный комплекс имеет более или менее четко выраженные границы, обладает природным единством, проявляющимся в его внешнем облике (например, лес, болото, горный массив, озеро и т. д.). Природные комплексы океана, в отличие от суши, состоят из следующих компонентов: воды с растворенными в ней газами, растений и животных, горных пород и рельефа дна. В Мировом океане выделяются крупные природные комплексы - отдельные океаны, менее крупные - моря, заливы, проливы и пр. Кроме того, в океане различают природные комплексы поверхностных слоев воды, различных толщ воды и океанического дна. Природные комплексы бывают разных размеров. Отличаются: они и по образованию. Очень большие природные комплексы - это материки и океаны. Образование их обусловлено строением земной коры. На материках и океанах выделяют менее крупные комплексы - части материков и океанов. В зависимости от количества солнечного тепла, т. е. от географической широты, бывают природные комплексы экваториальных лесов, тропических пустынь, тайги и т. д. Примерами мелких могут служить, например, овраг, озеро, речная долина, морской залив. А самый большой природный комплекс Земли - географическая оболочка.