Вывод о строении семени двудольного растения
Биология
Вывод о строении семени двудольного растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
класс двудольные имеют две семядоли в зародыше,стержневую корневую систему, пальчатое или перистое жилкование листьев
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