доклад о растении "подсолнух"
История
доклад о растении "подсолнух"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
род растений семейства Астровые. Наиболее известный вид в этом роде растений — подсолнечник масличный (Helianthus annuus). Этот вид выращивается практически во всём мире и используется для производства подсолнечного масла. В этот же род входит многолетнее растение топинамбур или земляная груша (Helianthus tuberosus), у которого в пищу используются корнеплоды. Существуют и чисто декоративные виды подсолнечника, например подсолнечник остролистный (Helianthus argophyllus). Масличный подсолнечник — однолетнее растение с толстыми стеблями до 4—5 м высоты, простыми или ветвистыми, с одною или несколькими головками; одиночная головка достигает иногда до полуметра в ширину (обычно — 15—20 см); краевые цветки жёлтого цвета, срединные оранжевого. Плод подсолнечника — продолговатая четырёхгранная или сжатая с боков семянка, состоящая из околоплодника (кожуры, или лузги) и белого семени (ядра), покрытого семенной оболочкой. В околоплоднике современных сортов подсолнечника между склеренхимой и пробковой тканью находится панцирный слой, благодаря чему семянки не повреждаются подсолнечниковой огнёвкой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Протягом якого проміжку часу швидкий потяг завдовжки 280 м, що їде зі швидкістю 72км/год, пройде вздовж товарного потяга завдовжки 700м, який рухає...
Геометрия
один из углов прямоугольной трапеции равен120*,большая боковая сторона=20 см,а средняя линия =7см.Найдите основания трапеции
Українська література