доклад о растении "подсолнух"

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род растений семейства Астровые. Наиболее известный вид в этом роде растений — подсолнечник масличный (Helianthus annuus). Этот вид выращивается практически во всём мире и используется для производства подсолнечного масла. В этот же род входит многолетнее растение топинамбур или земляная груша (Helianthus tuberosus), у которого в пищу используются корнеплоды. Существуют и чисто декоративные виды подсолнечника, например подсолнечник остролистный (Helianthus argophyllus). Масличный подсолнечник — однолетнее растение с толстыми стеблями до 4—5 м высоты, простыми или ветвистыми, с одною или несколькими головками; одиночная головка достигает иногда до полуметра в ширину (обычно — 15—20 см); краевые цветки жёлтого цвета, срединные оранжевого. Плод подсолнечника — продолговатая четырёхгранная или сжатая с боков семянка, состоящая из околоплодника (кожуры, или лузги) и белого семени (ядра), покрытого семенной оболочкой. В околоплоднике современных сортов подсолнечника между склеренхимой и пробковой тканью находится панцирный слой, благодаря чему семянки не повреждаются подсолнечниковой огнёвкой.