покупателю продали по одинаковой цене 5м желтой ткани 3м синей.вся эта ткань стоила а рублей. Запиши по данному условию выражения, которые показывают: 1) сколько стоил 1 м ткани; 2)сколько стоила ткань каждого цвета.

Математика

покупателю продали по одинаковой цене 5м желтой ткани 3м синей.вся эта ткань стоила а рублей. Запиши по данному условию выражения, которые показывают: 1) сколько стоил 1 м ткани; 2)сколько стоила ткань каждого цвета.

Автор: Гость