покупателю продали по одинаковой цене 5м желтой ткани 3м синей.вся эта ткань стоила а рублей. Запиши по данному условию выражения, которые показывают: 1) сколько стоил 1 м ткани; 2)сколько стоила ткань каждого цвета.
Математика
покупателю продали по одинаковой цене 5м желтой ткани 3м синей.вся эта ткань стоила а рублей. Запиши по данному условию выражения, которые показывают: 1) сколько стоил 1 м ткани; 2)сколько стоила ткань каждого цвета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8м всего ткани а:8 руб стоил 1м ткани (а:8)*5 стоила желтая ткань ()а:8*3 стоила синяя ткань
Гость:
а:(5+3)-стоит 1 м ткани (а:(5+3))*5-стоит жёлтая ткань (а:(5+3))*3-стоит синяя ткань
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