это загадка по-моему учительница сказала это слово междометтия и река казахсттана вы знаете помогоите жду помощии м? плииз))

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это загадка по-моему учительница сказала это слово междометтия и река казахсттана вы знаете помогоите жду помощии м? плииз))

Автор: Гость