это загадка по-моему учительница сказала это слово междометтия и река казахсттана вы знаете помогоите жду помощии м? плииз))
Русский язык
это загадка по-моему учительница сказала это слово междометтия и река казахсттана вы знаете помогоите жду помощии м? плииз))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это река Чу (а ИЛИ - это не междометие, а союз).
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