На клумбе возле школы росли разные цветы. Георгинов и хризантем было 12 кустов, хризантем и пионов 9 кустов, пионов и Георгинов было 11 кустов. Сколько цветов каждого вида росло на клумбе? Решение.

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Пусть х-кол-во георгин, а у- кол-во хризантем. Тогда х+у=12 - всего георгин и хризантем. Пусть а-кол-во пионов, тогда у+а=9- всего хризантем и пионов. И а+х=11- всего пионов и хризантем. Заменяем выражения в уравнении: х+(9-а)=12 а=11-х х+9-(11-х)=12 х+9-11+х=12 2х=14 х=7-всего георгинов у=12-7 у=5- всего хризантем а=9-5 а=4- всего пионов