Помогите ребенку Вадим Юра и Денис собрали 48 мешков с картошкой , Вадим собрал на 10 м меньше чем Юра а Денис на 5 м больше чем Вадим. Сколько собрал каждый?
Математика
Помогите ребенку Вадим Юра и Денис собрали 48 мешков с картошкой , Вадим собрал на 10 м меньше чем Юра а Денис на 5 м больше чем Вадим. Сколько собрал каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Вадим собрал х м картошки,тогда Юра собрал х+10,а Денис х+5 Составим уравнение х+х+10+х+5=48 3х+15=48 3х=48-15 3х= 33 х=33:3 х=11 мешков собрал Вадим 11+10=21 мешок собрал Юра 11+5=16 мешков собрал Денис проверка: 11+21+16=48
Гость:
допустим, Вадим собрал х мешков, тогда х+х+10+х+5=48 3х+15=48 3х=48-15 х=33/3 х=11 мешков собрал Вадим 11+10=21 мешок собрал Юра 11+5=16 мешков собрал Денис
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