Помогите ребенку Вадим Юра и Денис собрали 48 мешков с картошкой , Вадим собрал на 10 м меньше чем Юра а Денис на 5 м больше чем Вадим. Сколько собрал каждый?

Математика

Помогите ребенку Вадим Юра и Денис собрали 48 мешков с картошкой , Вадим собрал на 10 м меньше чем Юра а Денис на 5 м больше чем Вадим. Сколько собрал каждый?

Автор: Гость