Мальчик писал письмо дедушке морозу:,,Здравствуй дедушка мороз,,перемножь количество букв в каждом слове этого предложиния,и подсчтитай результат
Математика
Мальчик писал письмо дедушке морозу:,,Здравствуй дедушка мороз,,перемножь количество букв в каждом слове этого предложиния,и подсчтитай результат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
здравствуй-10 дедушка-7 мороз-5 10*7*5=70*5=350
Гость:
,,Здравствуй дедушка мороз,, =10*7*5=10*35=350
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