Гвин.Грейс и Фархварсон захватили с собой в Россию 15 рапир.Каждый из помощников Фархварсона взял в дорогу в два раза больше рапир чем профессор.Сколько рапир взял с собой каждый из путешественников?

Математика

Гвин.Грейс и Фархварсон захватили с собой в Россию 15 рапир.Каждый из помощников Фархварсона взял в дорогу в два раза больше рапир чем профессор.Сколько рапир взял с собой каждый из путешественников?

Автор: Гость