Гвин.Грейс и Фархварсон захватили с собой в Россию 15 рапир.Каждый из помощников Фархварсона взял в дорогу в два раза больше рапир чем профессор.Сколько рапир взял с собой каждый из путешественников?
Математика
Гвин.Грейс и Фархварсон захватили с собой в Россию 15 рапир.Каждый из помощников Фархварсона взял в дорогу в два раза больше рапир чем профессор.Сколько рапир взял с собой каждый из путешественников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть профессор взял с собой Х рапир. Тогда его помощники взяли по 2 * Х рапир, поэтому получаем уравнение Х + 2 * Х + 2 * Х = 5 * Х = 15 , откуда Х = 15 / 5 = 3. Итак, профессор взял с собой 3 рапиры, а его помощники по 6.
Гость:
допустим профессор взял х рапир, тогда х+2х+2х=15 5х=15 х=15/5 х=3 рапиры взял профессор 2*3=6 по 6 рапир взяли помощники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
стороны параллелограмма равны 10 см и 3 см. биссектрисы двух углов,прилежащих к большей стороне делят противоположную сторону на три отрезка. найди...
Геометрия
ПОМОГИИТЕ!!! СРООООЧНООО)) из точки А, лежащей вне окружности с центром в точке О, проведены две касательные. Найти угол между ними, если угол межд...
Математика
покупателю продали по одинаковой цене 5м желтой ткани 3м синей.вся эта ткань стоила а рублей. Запиши по данному условию выражения, которые показыва...
Математика
Помогите ребенку Вадим Юра и Денис собрали 48 мешков с картошкой , Вадим собрал на 10 м меньше чем Юра а Денис на 5 м больше чем Вадим. Сколько соб...