В реакцию нейтрализации 100 г 10% NaOH со 100 г HCL практ. выход соли составил 70% от теоретически возможного.Определить массу соли
Химия
В реакцию нейтрализации 100 г 10% NaOH со 100 г HCL практ. выход соли составил 70% от теоретически возможного.Определить массу соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH +HCl = NaCL +H2O m(NaOH) = 100 * 0,1= 10г n(NaOH) =10/40=0.25 моль - недостаток n(HCL)=100/36,5=2.7 моль - избыток m(NaCL)=0.25*0,7*58,5=10.2г
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