В реакцию нейтрализации 100 г 10% NaOH со 100 г HCL практ. выход соли составил 70% от теоретически возможного.Определить массу соли

Химия

В реакцию нейтрализации 100 г 10% NaOH со 100 г HCL практ. выход соли составил 70% от теоретически возможного.Определить массу соли

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