4 интеграл 1 dx разделить на x под корнем
Алгебра
4 интеграл 1 dx разделить на x под корнем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 dx I 4 ∫ ------ = 2 * √ x I = 2 * √ 4 - 2 * √ 1 = 4 - 2 = 2 1 √ x I 1
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