4 интеграл 1 dx разделить на x под корнем

Алгебра
4 интеграл 1 dx разделить на x под корнем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4    dx                I 4 ∫  ------ = 2 * √ x I     =  2 * √ 4 - 2 * √ 1 = 4 - 2 = 2 1   √ x                I 1
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