: в фермерском хоз. 3 участка. 12га.8га.6га. средняя урожайность на первом-18ц.с 1га. на втором-19ц. с 1га. на 3-23ц. с1га. чему равна сред. урож. в этом хоз-ве?

Алгебра

: в фермерском хоз. 3 участка. 12га.8га.6га. средняя урожайность на первом-18ц.с 1га. на втором-19ц. с 1га. на 3-23ц. с1га. чему равна сред. урож. в этом хоз-ве?

Автор: Гость