: в фермерском хоз. 3 участка. 12га.8га.6га. средняя урожайность на первом-18ц.с 1га. на втором-19ц. с 1га. на 3-23ц. с1га. чему равна сред. урож. в этом хоз-ве?
Алгебра
: в фермерском хоз. 3 участка. 12га.8га.6га. средняя урожайность на первом-18ц.с 1га. на втором-19ц. с 1га. на 3-23ц. с1га. чему равна сред. урож. в этом хоз-ве?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*12=216 ц с превого участка 19*8=152 ц со второго 23* 6=138 ц с третьего 216+152+138=506 со всех участков 12+8+6=26 га площадь участков 506/26=19,5 центнеров с 1 гектара
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