Длина окружности переднего колеса телеги 1,4 м, заднего -1,8м. На каком расстояние переднее колесо сделает на 100 оборотов больше заднего?

Алгебра

Длина окружности переднего колеса телеги 1,4 м, заднего -1,8м. На каком расстояние переднее колесо сделает на 100 оборотов больше заднего?

Автор: Гость