Длина окружности переднего колеса телеги 1,4 м, заднего -1,8м. На каком расстояние переднее колесо сделает на 100 оборотов больше заднего?
Алгебра
Длина окружности переднего колеса телеги 1,4 м, заднего -1,8м. На каком расстояние переднее колесо сделает на 100 оборотов больше заднего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть заднее колесо сделало Х оборотов, а переднее Х + 100 оборотов. Тогда получаем уравнение 1, 4 * (Х + 100) = 1,8 * Х 0,4 * Х = 140 Х = 350 Тогда расстояние равно 350 * 1,8 = 630 м.
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