1)4(х+2) меньше 5x-2 2)24-5(2x-1 меньше /=10x+9 3)7-3(4+3x) больше 5(x-1)
Алгебра
1)4(х+2) меньше 5x-2 2)24-5(2x-1 меньше /=10x+9 3)7-3(4+3x) больше 5(x-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4х + 8 < 5x-2 -x < -10 x > 10 2) 24 - 10x + 5 <= 10x + 9 -20x <= -20 x >= 1 3) 7 - 12 + 9x > 5x - 5 4x > 0 x > 0. Ответ: 1) x > 10; 2) x >= 1; 3) x > 0.
Гость:
1 4х+8<5х-2 4х-5х<-2-8 -х< - 10 х>10 2 24-10х+5≤10х+9 -10х-10х≤9-5-24 -20х≤ -20 -х≤-20:(-20) -х≤1 х≥1 3 7-12-9х>5х-5 -9х-5х>12-7-5 -14х>0 -х>0:14 -х>0 х <0
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