1)4(х+2) меньше 5x-2 2)24-5(2x-1 меньше /=10x+9 3)7-3(4+3x) больше 5(x-1)

Алгебра

1)4(х+2) меньше 5x-2 2)24-5(2x-1 меньше /=10x+9 3)7-3(4+3x) больше 5(x-1)

Автор: Гость