Для перевозки некоторого количества контейнеров были заказыны грузовые машины. Оказалось, что если погрузить на каждую машину по 9 контейнеров, то 4 контейнера остануться без места, если же на каждую машину погрузить по 12 конт...

Алгебра
Для перевозки некоторого количества контейнеров были заказыны грузовые машины. Оказалось, что если погрузить на каждую машину по 9 контейнеров, то 4 контейнера остануться без места, если же на каждую машину погрузить по 12 контейнеров, то 5 мест будет свободными. Сколько было контейнеров и сколько заказали машин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - машин, у - контейнеров. Составим систему уравнений: 9х + 4 = у 12х = у + 5 12х = 9х + 4 + 5 3х = 9 х = 3 у = 31 Ответ. 3 машины, 31 контейнер.  
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