Для перевозки некоторого количества контейнеров были заказыны грузовые машины. Оказалось, что если погрузить на каждую машину по 9 контейнеров, то 4 контейнера остануться без места, если же на каждую машину погрузить по 12 конт...

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Для перевозки некоторого количества контейнеров были заказыны грузовые машины. Оказалось, что если погрузить на каждую машину по 9 контейнеров, то 4 контейнера остануться без места, если же на каждую машину погрузить по 12 контейнеров, то 5 мест будет свободными. Сколько было контейнеров и сколько заказали машин?

Автор: Гость