два числа в сумме дают 93 найдите эти числа если3/4 одного числа состовляют 4/5 другого
Алгебра
два числа в сумме дают 93 найдите эти числа если3/4 одного числа состовляют 4/5 другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 3/4 первого числа равны 4/5 второго числа, то второе число составляет 15/16 первого числа. Приняв первое число за Х, получаем уравнение Х + Х * 15 / 16 = 31 * X / 16 = 93 , откуда Х = 93 * 16 / 31 = 48 . Итак, данные числа 48 и 45.
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